На американский штат Луизиана обрушился мощный ураган "Ида".

Мощный ураган "Ида", который накануне обрушился на американский штат Луизиана, оставил без света два миллиона жителей.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщается, из-за отсутствия электричества в городе перестали работать насосы, начались проблемы с питьевой водой.

Ураган разрушил сотни домов. В некоторых районах спасатели только начали разбирать завалы.

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Президент США Джо Байден пообещал Луизиане федеральную помощь для ликвидации последствий стихии. Предварительно ущерб оценили в 40 миллиардов долларов.

Напомним, уже известно об одном погибшем в результате стихии. Однако в Офисе губернатора штата предполагают, что число жертв может возрасти.

Ураган "Ида": что известно

Как сообщал Погода УНИАН, ураган "Ида", который может стать самым мощным в истории американского штата Луизиана за последние полтора столетия, достиг побережья США 29 августа.

Примечательно, что шторм обрушился на побережье Луизианы в 16-ю годовщину урагана "Катрина", который привел к гибели 1833 человек и ущербу на сумму более 100 млрд долларов.

Американский город Новый Орлеан остался обесточенным из-за урагана. В крупном городе работают только генераторы.

Когда шторм достиг берега, скорость ветра достигала 240 км/ч.

Уже известно об одном погибшем в результате стихии.

По мере того как "Ида" движется вглубь суши, скорость ветра снизилась до 155 км/ч, теперь это шторм первой категории.

Автор: Екатерина Лиманская