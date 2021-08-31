Мощный ураган "Ида", который накануне обрушился на американский штат Луизиана, оставил без света два миллиона жителей.
Об этом сообщает ТСН.
Как сообщается, из-за отсутствия электричества в городе перестали работать насосы, начались проблемы с питьевой водой.
Ураган разрушил сотни домов. В некоторых районах спасатели только начали разбирать завалы.
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Президент США Джо Байден пообещал Луизиане федеральную помощь для ликвидации последствий стихии. Предварительно ущерб оценили в 40 миллиардов долларов.
Напомним, уже известно об одном погибшем в результате стихии. Однако в Офисе губернатора штата предполагают, что число жертв может возрасти.
Ураган "Ида": что известно
Как сообщал Погода УНИАН, ураган "Ида", который может стать самым мощным в истории американского штата Луизиана за последние полтора столетия, достиг побережья США 29 августа.
Примечательно, что шторм обрушился на побережье Луизианы в 16-ю годовщину урагана "Катрина", который привел к гибели 1833 человек и ущербу на сумму более 100 млрд долларов.
Американский город Новый Орлеан остался обесточенным из-за урагана. В крупном городе работают только генераторы.
Когда шторм достиг берега, скорость ветра достигала 240 км/ч.
Уже известно об одном погибшем в результате стихии.
По мере того как "Ида" движется вглубь суши, скорость ветра снизилась до 155 км/ч, теперь это шторм первой категории.