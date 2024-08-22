23 августа в Украине будут отмечать День Государственного Флага.

На День Флага, 23 августа, в Украине будет преобладать сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На День Флага в Украине дождей не будет. Только вечером в Донецкой области откуда-то возьмется локальный дождь с грозой", - спрогнозировала она.

По прогнозу синоптика, на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины удержится сильная жара, днем +30...+35 градусов. А вот на западе, севере, в Винницкой области, значительной части Черкасской и Полтавской областей можно будет передохнуть от жары.

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"В этих регионах Украины завтра предполагается - аж не верится - +24...+29 градусов", - сообщила Наталья Диденко.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

23 августа по всей территории Украины прогнозируется малооблачная погода без осадков. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич. Скорость ветра составит 5-10 м/с. В западных и северных областях ночью температура снизится до +10...+15 °С, а днем поднимется до +27...+32 °С. На остальной территории страны ночью ожидается +15...+20 °С, днем температура будет достигать +30...+35 °С.

Синоптик Кибальчич сообщает, что в субботу, 24 августа, на всей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода без осадков. Ветер будет преобладать северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +13...+18 °С, а на побережье морей будет достигать +21 °С. Днем по всей стране сохранится жаркая погода с температурой +29...+34 °С, а на юго-западе местами поднимется до +35...+38 °С.

По словам Кибальчича, в воскресенье, 25 августа, как и в предыдущие дни, во всех регионах Украины прогнозируется жаркая и сухая погода. Скорость ветра составит 5-10 м/с, температура ночью будет колебаться в пределах +16...+21 °С, а днем поднимется до +30...+35 °С, на юго-западе - до +36...+38 °С.

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