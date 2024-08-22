Осадков до конца недели почти не будет.

До конца недели украинцев ждет преимущественно сухая и жаркая погода. Местами температура будет повышаться до жгучих +36...+39 градусов. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 22 августа

В четверг, по данным синоптика, в большинстве областей осадков не ожидается. Ветер на Правобережье страны будет северо-западный, 7-12 м/с; на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем в северных и западных регионах снизится до +26...+31 °С, на остальной части страны будет очень жарко, +34...+39 °С.

Погода 23 августа

В пятницу по всей Украине ожидается малооблачная погода без осадков. Скорость ветра по всей стране будет 5-10 м/с. В западных и северных областях ночью температура будет падать до +10...+15 °С, а днем будет +27...+32 °С. На остальной территории страны ночью будет +15...+20 °С, а днем воздух будет прогреваться до +30...+35 °С.

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Погода 24 августа

"В субботу, 24 августа, по всей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода, без осадков", - прогнозирует Кибальчич.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на побережье морей - до +21 °С. Днем по всей стране будет жарко, +29...+34 °С, а на юго-западе страны местами разогреет до +35...+38 °С.

Погода 25 августа

"В воскресенье, 25 августа, как и в предыдущие дни, ожидается жаркая и сухая погода во всех регионах страны", - говорит Кибальчич.

Скорость ветра будет 5-10 м/с. Ночью ожидается +16...+21 °С, днем +30...+35 °С, а на юго-западе страны местами раскалит до +36...+38 °С.

22 августа на западе Украины ожидается ощутимое похолодание - температура в ряде областей снизится сразу на 5-10 градусов до +22°...+26°. Также температура несколько снизится в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, +28°...+29°. На остальной территории удержится жара.

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