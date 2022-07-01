В этом году июль в Украине будет очень жарким - температура ожидается выше нормы.

Июль 2022 будет жарким и с недостаточным количеством дождей.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, в июле на большей части Европы будет преобладать повышенное атмосферное давление. "Подобная картина летом может указывать на вероятность развития засухи вследствие снижения количества осадков. Несмотря на то, что циклоническая активность ожидается слабой, атмосферные фронты будут приносить недостаточное количество дождей", - пояснил синоптик.

По его прогнозу, на территории Украины количество осадков в июле ожидается на 20-50% ниже нормы. Но в отдельных пунктах вследствие локальных грозовых ливней может выпасть достаточное количество влаги.

"Температура воздуха ожидается выше нормы практически по всей территории страны, за исключением Крыма. Отклонение прогнозируется в пределах +0,5 ... +1,5°. максимальные дневные значения нередко будут достигать и превышать 30-градусную отметку. Традиционно самые высокие показатели следует ожидать на юге и востоке Украины", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Он добавил, что ветер в основном ожидается слабым, поскольку резких и контрастных изменений в атмосферной циркуляции не предвидится. Однако во время гроз возможны локальные шквалы до 15-20 м/с, а кое-где больше.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на июль.

Вас также могут заинтересовать новости: