В этом году июль в Украине ожидается очень жарким.

В этом году июль в Украине будет очень жарким. Температура ожидается на два градуса выше нормы.

Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха предполагается 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), что на 1,5-2° выше нормы.

Как сообщается, месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы. А в юго-западных областях осадков будет несколько меньше нормы.

Напомним, этим летом в Украине ожидаются аномально высокие температуры особенно в западных областях. "В июле аномально высокие температуры на западе страны сохранятся, а в августе ожидается, что температура воздуха может соответствовать климатической норме, характерной для этого месяца, на всей территории страны", - сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМІ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Блабух.

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