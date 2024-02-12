В течение недели ожидаются колебания температуры воздуха, туманы и осадки в виде дождя с переходом в снег ближе к выходным.
Первая половина текущей недели в Украине окажется в большинстве областей не по сезону теплой. Особенно высокой температура будет в южных и западных областях. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Но ближе к выходным к нам с северо-востока поступит морозный воздух.
"Таким образом, уже с пятницы заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях. Дискомфорта также добавит порывистый восточный ветер", - предупреждает синоптик.
Погода 12 февраля
В начале недели по всей Украине ожидается аномально теплая погода. Кое-где туманы. Днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мороси. Температура воздуха днем +6...+11 °С, а в южных и западных областях воздух прогреется до +12... +17 °С.
Погода 13 февраля
Во вторник в большинстве областей Украины пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С, а на юге - до +16 °С.
Погода 14 февраля
В среду, по словам синоптика, в западной части будет без существенных осадков, а на остальной территории страны пройдут небольшие, местами умеренные дожди, на Крайнем Севере с мокрым снегом. Кое-где туманы. Температура ночью +2...+7 °С, днем снизится до +4...+9 °С. На юго-востоке ночью будет +6...+11 °С, днем +10...+15 °С, а в западных областях ночью уже ожидаются небольшие морозы -3...+2 °С, а днем будет +1...+6 °С.
Похолодание в Украине - что известно
Ранее синоптик Игорь Кибальчич говорил, что с 15 февраля погода в Украине начнет меняться. В ряде областей усилится ветер, а в Азовском море 16-18 числа будет наблюдаться шторм. Среднесуточная температура при этом снизится на 3-6 градусов ниже нормы.