Во второй половине недели погода в Украине изменится.

В течение недели ожидаются колебания температуры воздуха, туманы и осадки в виде дождя с переходом в снег ближе к выходным.

Первая половина текущей недели в Украине окажется в большинстве областей не по сезону теплой. Особенно высокой температура будет в южных и западных областях. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Но ближе к выходным к нам с северо-востока поступит морозный воздух.

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"Таким образом, уже с пятницы заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях. Дискомфорта также добавит порывистый восточный ветер", - предупреждает синоптик.

Погода 12 февраля

В начале недели по всей Украине ожидается аномально теплая погода. Кое-где туманы. Днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мороси. Температура воздуха днем +6...+11 °С, а в южных и западных областях воздух прогреется до +12... +17 °С.

Погода 13 февраля

Во вторник в большинстве областей Украины пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С, а на юге - до +16 °С.

Погода 14 февраля

В среду, по словам синоптика, в западной части будет без существенных осадков, а на остальной территории страны пройдут небольшие, местами умеренные дожди, на Крайнем Севере с мокрым снегом. Кое-где туманы. Температура ночью +2...+7 °С, днем снизится до +4...+9 °С. На юго-востоке ночью будет +6...+11 °С, днем +10...+15 °С, а в западных областях ночью уже ожидаются небольшие морозы -3...+2 °С, а днем будет +1...+6 °С.

Похолодание в Украине - что известно

Ранее синоптик Игорь Кибальчич говорил, что с 15 февраля погода в Украине начнет меняться. В ряде областей усилится ветер, а в Азовском море 16-18 числа будет наблюдаться шторм. Среднесуточная температура при этом снизится на 3-6 градусов ниже нормы.

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