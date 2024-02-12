Уже через несколько дней погода в Украине изменится.

До середины февраля в Украине продлится аномально теплая погода, но потом мощный антициклон принесет похолодание с метелями и 10-градусными морозами. Об этом в комментарии "Телеграфа" рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Он рассказал, что первая декада февраля оказалась на всей территории Украины аномально теплой. В южных областях и на Прикарпатье в отдельные дни дневная температура воздуха повышалась до +13 ... +19 °С, что намного выше климатической нормы.

По словам синоптика, теплая погода удержится в Украине до середины месяца. В то же время будут наблюдаться дожди, морось, а в Карпатах и на Крайнем Севере с мокрым снегом. Благодаря слабому ветру и высокой влажности воздуха будут наблюдаться туманы, которые уменьшат дальность видимости местами до 200-500 метров. Температура ночью будет колебаться в пределах +3...+10 °С, днем воздух будет прогреваться до +6...+11 °С, а 12-13 февраля в центральных, южных и восточных регионах местами возможно потепление до +12 ... +17 °С.

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Существенных изменений в синоптической ситуации над Восточной Европой следует ожидать уже после 15 февраля, говорит синоптик. Он пояснил, что над Средней Волгой возникнет антициклон, влияние которого распространится и на нашу страну. Поскольку антициклон сформируется над холодной поверхностью, то в его пределах будет циркулировать морозный воздух и благодаря устойчивым восточным ветрам, порывы которого в Приазовье, на Донбассе и в Крыму будут достигать 15-17 м/с, этот холод достаточно быстро достигнет территории нашей страны.

"Похолодание начнется с северных и восточных областей, а меньше всего коснется западной части и Одесской области. Однако температура воздуха уже 16-18 февраля снизится на Слобожанщине до -8...-13 °С ночью и до -3...-8 °С в дневное время", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Так до 20 февраля морозы охватят всю территорию Украины, а среднесуточные значения температуры окажутся ниже климатической нормы на 3-6 градусов. На акватории Азовского моря за счет сильных восточных ветров в период с 16 по 18 февраля будет наблюдаться шторм, а также сгонно-нагонные явления.

"Таким образом, аномально теплая первая половина месяца сменится очень ощутимым похолоданием в середине второй декады. Осадки постепенно перейдут из дождя в снег, образуется гололед, местами в северных и восточных областях возможна метель", - резюмировал синоптик.

Только Закарпатье, по его данным, останется в относительно теплом воздухе, поскольку горы будут препятствовать распространению холода с востока.

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В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с периодическими осадками. С 13 февраля температура начнет немного снижаться, но все равно будет тепло, как для зимы.

Так, 14 февраля ночью и днем в Украине ожидается +3 ... +9, а в южной части столбики термометров будут показывать до +15.

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