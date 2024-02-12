Повышенный уровень опасности объявлен в ряде областей.

На понедельник, 12 февраля, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

В частности, синоптики предупреждают о густом тумане, который будет наблюдаться в ряде областей нашей страны.

"Утром 12 февраля в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на 12 февраля

По данным синоптиков, Укргидрометцентра, сегодня нас ждет облачная погода с прояснениями.

Ожидается небольшой дождь. В большинстве западных, северных, ночью и южных и центральных областей без существенных осадков.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура днем 7-12° тепла, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны воздух прогреется до 15°.

На Киевщине также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром туман, а на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с. Температура днем по области составит 7-12°, а в Киеве будет 8-10°.

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