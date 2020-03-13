В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +19° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
В Карпатах из-за метелей и оттепели сохраняется снеголавинная опасность
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +19°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +10°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +1°, днем до +11°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.
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- Винница+9°... +2°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+18°... +5°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+11°... +2°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+18°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+16°... +6°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+14°... +3°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+18°... +5°
- Сумы+11°... +2°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+14°... +3°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+11°... +4°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+11°... +3°