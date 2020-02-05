Наметет до полуметра снега: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Непогода охватит почти всю Украину.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В течение 5-6 февраля погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 5-6 февраля в большинстве областей Украины ожидаются значительные осадки (дождь и мокрый снег), порывы ветра 15-20 м/с, метель; порывы ветра 25 м/с, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Днем 5 февраля в центральных, ночью 6 февраля в восточных областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега; образование снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей 30-50 см.

Из-за сильных осадков на дорогах - снежные заносы, гололедица. В южных областях значительные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

7-9 февраля в Украине ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений. Снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.

Напомним, 5 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.