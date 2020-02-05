Наметет до полуметра снега: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

09:56, 5 февраля 2020
636
0

Непогода охватит почти всю Украину.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В течение 5-6 февраля погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине: температура упадет до -16°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 5-6 февраля в большинстве областей Украины ожидаются значительные осадки (дождь и мокрый снег), порывы ветра 15-20 м/с, метель; порывы ветра 25 м/с, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Днем 5 февраля в центральных, ночью 6 февраля в восточных областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега; образование снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей 30-50 см.

Из-за сильных осадков на дорогах - снежные заносы, гололедица. В южных областях значительные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

7-9 февраля в Украине ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений. Снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.

Напомним, 5 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
Читайте также
Гороскоп на 30 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 30 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Дэвид Финчер закончил съемки нового фильма для Netflix Дэвид Финчер закончил съемки нового фильма для Netflix
Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: звезды рассказали о трудностях воскресенья Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: звезды рассказали о трудностях воскресенья
Религиозные праздники в феврале 2020: православный церковный календарь на месяц Религиозные праздники в феврале 2020: православный церковный календарь на месяц
США являются самым жестким защитником территориальной целостности Украины в мире - Помпео США являются самым жестким защитником территориальной целостности Украины в мире - Помпео
У звезды сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак груди четвертой стадии У звезды сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак груди четвертой стадии
Астрологи рассказали, кого завтра поджидают опасность и ссоры Астрологи рассказали, кого завтра поджидают опасность и ссоры
Погода в Украине
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
69 %
748 мм
4.6 м/с
48 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять