Наметет до полуметра снега: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Непогода охватит почти всю Украину.
В течение 5-6 февраля погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине: температура упадет до -16°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 5-6 февраля в большинстве областей Украины ожидаются значительные осадки (дождь и мокрый снег), порывы ветра 15-20 м/с, метель; порывы ветра 25 м/с, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Днем 5 февраля в центральных, ночью 6 февраля в восточных областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега; образование снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей 30-50 см.
Из-за сильных осадков на дорогах - снежные заносы, гололедица. В южных областях значительные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
7-9 февраля в Украине ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений. Снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза.
Напомним, 5 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
- Винница+1°... -9°
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- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев+1°... -7°
- Кировоград+4°... -5°
- Луганск+3°... -3°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+1°... -6°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+2°... -7°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+13°... +5°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь0°... -7°
- Харьков+2°... -10°
- Херсон+11°... -1°
- Хмельницкий0°... -9°
- Черкассы+3°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+1°... -6°