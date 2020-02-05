Сегодня в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине: температура упадет до -16°
Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдет мокрый снег, температура ночью до -7°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до -2°, днем до +13°.
На западе Украины местами пройдет снег Температура ночью до -10°, днем до +1°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -10°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, 5 февраля птицы сидят на снегу к оттепели.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -10°
- Днепр+2°... -5°
- Донецк+2°... -3°
- Житомир-1°... -8°
- Запорожье+3°... -4°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев-1°... -9°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+3°... -4°
- Луцк+1°... -5°
- Львов+1°... -6°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+8°... -2°
- Полтава+2°... -7°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы0°... -9°
- Тернополь0°... -6°
- Харьков+2°... -9°
- Херсон+11°... -2°
- Хмельницкий0°... -9°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+1°... -7°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:59 %
Давление:748 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:07:12
Закат17:35
Видимость:16 км
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