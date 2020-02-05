Сегодня в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня похолодает / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 февраля в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке пройдет мокрый снег, температура ночью до -7°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до -2°, днем до +13°.

На западе Украины местами пройдет снег Температура ночью до -10°, днем до +1°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -8°, днем до +1°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -10°, днем до +3°.

Прогноз на 5 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 февраля птицы сидят на снегу к оттепели.

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