В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6° (карта)

08:02, 22 января 2020
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

На востоке местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.

На западе Украины пройдет снег. Температура до +4°.

В северных областях пройдет мокрый снег и дождь. Температура до +4°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +5°.

Прогноз на 22 января / УНИАН
Прогноз на 22 января / УНИАН

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Теги: #снег#погода
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