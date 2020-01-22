В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6° (карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6°.

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На востоке местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.

На западе Украины пройдет снег. Температура до +4°.

В северных областях пройдет мокрый снег и дождь. Температура до +4°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +5°.

Прогноз на 22 января / УНИАН

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