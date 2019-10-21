Проливные дожди затопили Португалию

10:50, 21 октября 2019
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Непогода ударила по Порту, Браге и Мае.

Португалию затопили дожди / twitter.com/MeteoOs
Португалию затопили дожди / twitter.com/MeteoOs

Северо-западные районы Португалии пострадали от проливных дождей.

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Непогода ударила по Порту, Браге и Мае, улицы которых оказались серьезно подтоплены, передает Stormnews

Местные жители делятся фото и видео последствий непогоды в соцсетях.

Напомним, из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.

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Теги: #дождь#Португалия
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