Проливные дожди затопили Португалию
Непогода ударила по Порту, Браге и Мае.
Северо-западные районы Португалии пострадали от проливных дождей.
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Непогода ударила по Порту, Браге и Мае, улицы которых оказались серьезно подтоплены, передает Stormnews.
Местные жители делятся фото и видео последствий непогоды в соцсетях.
#NowCasting#Chuva#Porto— Meteo Trás-os-Montes (@MeteoOs) 19 октября 2019 г.
Situação complicada em Matosinhos.
?Enviado por Débora Costa. pic.twitter.com/l08fqMopMt
Напомним, из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.
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