Из-за наводнений в Гондурасе эвакуировали около 200 человек

В департаменте Копан река Агуа-Кальенте вышла из берегов.

Гондурас пострадал от наводнений / twitter.com/COPECO_HONDURAS

Из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.

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Так, в департаменте Копан река Агуа-Кальенте вышла из берегов, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре, передает Floodlist.

В департаменте Колон мощные дожди привели к переполнению дренажных каналов. О пострадавших в результате наводнения не сообщается.

Напомним, супертайфун "Хагибис" обрушился на Северные Марианские острова.