Из-за наводнений в Гондурасе эвакуировали около 200 человек

15:09, 11 октября 2019
10
0

В департаменте Копан река Агуа-Кальенте вышла из берегов.

Гондурас пострадал от наводнений / twitter.com/COPECO_HONDURAS
Гондурас пострадал от наводнений / twitter.com/COPECO_HONDURAS

Из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.

В Йемене от наводнения пострадали 90 тыс. человек

Так, в департаменте Копан река Агуа-Кальенте вышла из берегов, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре, передает Floodlist

В департаменте Колон мощные дожди привели к переполнению дренажных каналов. О пострадавших в результате наводнения не сообщается. 

Напомним, супертайфун "Хагибис" обрушился на Северные Марианские острова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#наводнение
Читайте также
Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео) Американский штат Колорадо засыпало снегом (видео)
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +15°
В Украине сегодня немного похолодает, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня немного похолодает, местами пройдут дожди (карта)
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Синоптик рассказал, как долго продлится потепление в Украине Синоптик рассказал, как долго продлится потепление в Украине
Штат Вашингтон накрыл сильный снегопад (видео) Штат Вашингтон накрыл сильный снегопад (видео)
В Киеве закончился безморозный период В Киеве закончился безморозный период

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
60 %
758 мм
4.8 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять