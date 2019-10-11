Из-за наводнений в Гондурасе эвакуировали около 200 человек
В департаменте Копан река Агуа-Кальенте вышла из берегов.
Из-за наводнений, вызванных сильными дождями в Гондурасе, эвакуировали около 200 человек.
В Йемене от наводнения пострадали 90 тыс. человек
Так, в департаменте Копан река Агуа-Кальенте вышла из берегов, нанеся серьезный ущерб инфраструктуре, передает Floodlist.
В департаменте Колон мощные дожди привели к переполнению дренажных каналов. О пострадавших в результате наводнения не сообщается.
Напомним, супертайфун "Хагибис" обрушился на Северные Марианские острова.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+14°... +7°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+13°... +4°
- Житомир+14°... +7°
- Запорожье+16°... +4°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+15°... +7°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+13°... +6°
- Луцк+15°... +8°
- Львов+15°... +8°
- Николаев+19°... +5°
- Одесса+19°... +7°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+14°... +7°
- Симферополь+19°... +8°
- Сумы+14°... +5°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+17°... +5°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+17°... +5°
- Чернигов+14°... +6°
- Черновцы+16°... +5°
Виргиния, США
+ 16 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+16 °
Влажность:60 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:14
Закат18:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей