В Черновицкой области выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)

Ливень, который длился около 40 минут, повредил также крыши зданий.

В Черновицкой области в результате сильных дождей с градом повреждены крыши домов, транспортные средства, а также огородина жителей районного центра Сторожинец.

Как передает корреспондент УНИАН, сильный дождь с градом начался сегодня примерно в 19.00 и длился около 40 минут.

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По сообщению местных жителей, град размером с куриное яйцо побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.

Также жители города жалуются, что в результате непогоды пострадал урожай помидоров и груш.

Кроме того, в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.

В то же время в Черновцах в результате ливня частично затопило улицу Главную в районе областной типографии.

Ранее в Закарпатской области пронесся торнадо, который повредил сотни домов.