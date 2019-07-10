В Закарпатской области пронесся торнадо, который повредил сотни домов (видео)

Ураган сорвал крыши с сотен зданий.

На Закарпатье пронесся торнадо / youtube.com/Anatoliy Holyan

В селе Сюрте под Ужгородом (Закарпатская область) 7 июля пронесся торнадо.

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Момент зафиксировал на видеорегистратор Анатолий Голян, сообщает "Мукачево.нет".

На видео торнадо с дождем с большой скоростью проносился над домами. Ураган с сотен зданий посрывал крыши, а кое-где в небо поднялись и ограждения.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, вечером 9 июня в Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо.