В Закарпатской области пронесся торнадо, который повредил сотни домов (видео)
Ураган сорвал крыши с сотен зданий.
В селе Сюрте под Ужгородом (Закарпатская область) 7 июля пронесся торнадо.
На Среднем Западе США пронеслись более полусотни смерчей
Момент зафиксировал на видеорегистратор Анатолий Голян, сообщает "Мукачево.нет".
На видео торнадо с дождем с большой скоростью проносился над домами. Ураган с сотен зданий посрывал крыши, а кое-где в небо поднялись и ограждения.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, вечером 9 июня в Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо.
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