У шести хористов Харьковского театра оперы и балета подтвердили коронавирус
07:18, 12 августа 2020
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Харьковском театре оперы и балета - опасную инфекцию выявили в шести хористов.
Как говорится в сюжете ТСН, все они самоизолировались, чувствуют себя хорошо, консультируются с семейным врачом. Только у одного из больных была пневмония, но сейчас его состояние улучшилось, говорят в театре.
Там уже установили круг лиц, с которыми общались инфицированные. Домой отправили весь хор - это 75 человек. Из-за вспышки вируса концерты хоровой музыки отменили.
А вот артисты балета и оркестр на площадке под открытым небом будут выступать и в дальнейшем. Там пока ни одного больного.
- За последние сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь у 1 433 человек, 19 больных с коронавирусом умерли, еще 752 человека выздоровели.
- Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине коронавирусом заболели уже более 84 тысяч человек, из которых выздоровели 45 686 пациентов, умерли - 1970.
- По состоянию на 12 августа в мире зафиксировано 20 292 486 случаев инфицирования коронавирусом. При этом 741 420 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, более 12,5 миллиона человек выздоровели от коронавируса.
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