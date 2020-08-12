У шести хористов Харьковского театра оперы и балета подтвердили коронавирус

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Харьковском театре оперы и балета - опасную инфекцию выявили в шести хористов.

Как говорится в сюжете ТСН, все они самоизолировались, чувствуют себя хорошо, консультируются с семейным врачом. Только у одного из больных была пневмония, но сейчас его состояние улучшилось, говорят в театре.

Там уже установили круг лиц, с которыми общались инфицированные. Домой отправили весь хор - это 75 человек. Из-за вспышки вируса концерты хоровой музыки отменили.

А вот артисты балета и оркестр на площадке под открытым небом будут выступать и в дальнейшем. Там пока ни одного больного.