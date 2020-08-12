За сутки в Украине выявили почти полторы тысячи новых случаев COVID-19
За сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь 1433 людям, 19 больных с коронавирусом умерло, еще 752 человека выздоровели.
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Такие данные обнародовало СНБО.
В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев - 182, но умерших от коронавирусной болезни за прошедшие сутки в столице не было. Всего за прошлые сутки в стране жертвами болезни стало 19 человек. Выздоровели от опасной болезни 752 украинца.
С начала пандемии коронавируса в Украине выздоровели 45686 пациентов. Умерли - 1970 человек. Всего заболело в стране 84 548 человек.
Коронавирусная болезнь по регионам:
- Винницкая область - 3043 случая;
- Волынская область - 4423 случая;
- Днепропетровская область - 1602 случая;
- Донецкая область - 1011 случаев;
- Житомирская область - 2215 случаев;
- Закарпатская область - 5946 случаев;
- Запорожская область - 971 случай;
- Ивано-Франковская область - 6039 случаев;
- Кировоградская область - 728 случаев;
- г. Киев - 9869 случаев;
- Киевская область - 4307 случаев;
- Львовская область - 11 308 случаев;
- Луганская область - 160 случаев;
- Николаевская область - 744 случая;
- Одесская область - 4458 случаев;
- Полтавская область - 514 случаев;
- Ровенская область - 7114 случаев;
- Сумская область - 716 случаев;
- Тернопольская область - 3413 случаев;
- Харьковская область - 5169 случаев;
- Херсонская область - 276 случаев;
- Хмельницкая область - 1413 случаев;
- Черновицкая область - 6980 случаев;
- Черкасская область - 1049 случаев;
- Черниговская область - 1080 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа 2020 в Центр поступило 1809 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 140 504 сообщения о подозрении на COVID-19.
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