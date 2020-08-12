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За сутки в Украине выявили почти полторы тысячи новых случаев COVID-19

09:09, 12 августа 2020
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В Украине коронавирусом заболело уже более 84 тыс. человек \ REUTERS

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Такие данные обнародовало СНБО.

В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев - 182, но умерших от коронавирусной болезни за прошедшие сутки в столице не было. Всего за прошлые сутки в стране жертвами болезни стало 19 человек. Выздоровели от опасной болезни 752 украинца. 

С начала пандемии коронавируса в Украине выздоровели 45686 пациентов. Умерли - 1970 человек. Всего заболело в стране 84 548 человек.

covid19.rnbo.gov.ua

Коронавирусная болезнь по регионам:

  • Винницкая область - 3043 случая;
  • Волынская область - 4423 случая;
  • Днепропетровская область - 1602 случая;
  • Донецкая область - 1011 случаев;
  • Житомирская область - 2215 случаев;
  • Закарпатская область - 5946 случаев;
  • Запорожская область - 971 случай;
  • Ивано-Франковская область - 6039 случаев;
  • Кировоградская область - 728 случаев;
  • г. Киев - 9869 случаев;
  • Киевская область - 4307 случаев;
  • Львовская область - 11 308 случаев;
  • Луганская область - 160 случаев;
  • Николаевская область - 744 случая;
  • Одесская область - 4458 случаев;
  • Полтавская область - 514 случаев;
  • Ровенская область - 7114 случаев;
  • Сумская область - 716 случаев;
  • Тернопольская область - 3413 случаев;
  • Харьковская область - 5169 случаев;
  • Херсонская область - 276 случаев;
  • Хмельницкая область - 1413 случаев;
  • Черновицкая область - 6980 случаев;
  • Черкасская область - 1049 случаев;
  • Черниговская область - 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа 2020 в Центр поступило 1809 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 140 504 сообщения о подозрении на COVID-19.

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