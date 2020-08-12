За сутки в Украине выявили почти полторы тысячи новых случаев COVID-19

Киев лидирует по суточному показателю новых больных коронавирусом. Лидером по общему количеству больных является Львовская область.

За сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь 1433 людям, 19 больных с коронавирусом умерло, еще 752 человека выздоровели.

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Такие данные обнародовало СНБО.

В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев - 182, но умерших от коронавирусной болезни за прошедшие сутки в столице не было. Всего за прошлые сутки в стране жертвами болезни стало 19 человек. Выздоровели от опасной болезни 752 украинца.

С начала пандемии коронавируса в Украине выздоровели 45686 пациентов. Умерли - 1970 человек. Всего заболело в стране 84 548 человек.

Коронавирусная болезнь по регионам:

Винницкая область - 3043 случая;

Волынская область - 4423 случая;

Днепропетровская область - 1602 случая;

Донецкая область - 1011 случаев;

Житомирская область - 2215 случаев;

Закарпатская область - 5946 случаев;

Запорожская область - 971 случай;

Ивано-Франковская область - 6039 случаев;

Кировоградская область - 728 случаев;

г. Киев - 9869 случаев;

Киевская область - 4307 случаев;

Львовская область - 11 308 случаев;

Луганская область - 160 случаев;

Николаевская область - 744 случая;

Одесская область - 4458 случаев;

Полтавская область - 514 случаев;

Ровенская область - 7114 случаев;

Сумская область - 716 случаев;

Тернопольская область - 3413 случаев;

Харьковская область - 5169 случаев;

Херсонская область - 276 случаев;

Хмельницкая область - 1413 случаев;

Черновицкая область - 6980 случаев;

Черкасская область - 1049 случаев;

Черниговская область - 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа 2020 в Центр поступило 1809 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 140 504 сообщения о подозрении на COVID-19.

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