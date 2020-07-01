Полуголая Бритни Спирс восхитила фанатов зажигательным танцем (видео)

Бритни Спирс поразила поклонников.

Известная певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram видео, на котором танцует под песню Отиса Реддинга.

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"Одним из главных артистов, который вдохновил меня увлекаться музыкой определенно было Отис Реддинг. Раньше я любила слушать его музыку, когда была маленькой... и, как вы можете видеть, я до сих пор слушаю", - написала Бритни.

Фанаты пришли в восторг от танцев звезды и отметили, что она выглядит как королева.

"Боже мой, лучший танцор нашего поколения! Продолжайте публиковать, Бритни", "По крайней мере, она выглядит счастливой", "Королева", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Спирс показала фигуру в купальнике на романтичном отдыхе с бойфрендом.

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