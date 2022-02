Что посмотреть на выходных: "Uncharted: Неизведанное", "Смерть на Ниле" и "Кими"

В кинотеатрах с 10 февраля состоятся сразу три громких кинопремьеры: приключенческий экшн "Uncharted: Неизведанное", детективная драма "Смерть на Ниле" и романтическая комедия "Выйду за тебя". Онлайн, тем временем, выйдет триллер "Кими" Стивена Содерберга с Зои Кравиц, сериал "Изобретая Анну" и еще несколько любопытных проектов. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

На этой неделе украинцев ждет сразу несколько громких долгожданных новинок, которые можно будет посмотреть на "большом экране". Онлайн ситуация будет чуть скромнее в плане новых сериалов, но зато будет несколько достойных внимания полнометражных фильмов.

Что нового в кинотеатрах с 10 февраля

Во-первых, 10 февраля в украинский прокат наконец выйдет приключенческий экшн "Uncharted: Неизведанное" / Uncharted (США, 2022) с Томом Холландом ("Человек-паук", "Мстители: Финал", "Дьявол всегда здесь") и Марком Уолбергом ("Боец", "Третий лишний", "Трансформеры") в качестве очаровательного дуэта современных охотников за сокровищами.

Фильм снят по мотивам одноименной серии видеоигр, однако отлично "зайдет" и тем, кто не знаком с игровой основой. "Uncharted: Неизведанное" – это своего рода осовремененный вариант Индианы Джонса и Лары Крофт. Если вы любите такие фильмы, значит, вам понравится. Здесь есть, все, что нужно зрителю, который приходит в кинотеатр в поисках добротного развлекательного кино и хорошего настроения – интересная, но не слишком сложная история, харизматичные персонажи в исполнении отличных актеров и актрис, красивая картинка, хороший звук, а еще много по-доброму юморных моментов и отсутствие излишнего пафоса. Ах да, а еще там есть сцена после титров!

Подробнее о фильме вы можете прочитать в нашей отдельной рецензии.

Во-вторых, с четверга в украинских кинотеатрах стартуют показы детективной драмы "Смерть на Ниле" / Death on the Nile (США, 2022), основанной на одноименном романе Агаты Кристи о бельгийском сыщике Эркюле Пуаро. Фильм является продолжением фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" 2017 года, а роль знаменитого детектива вновь исполнил Кеннет Брана. Он же является режиссером обоих картин.

Напомним, о чем роман. На круизном теплоходе "Карнак" происходит убийство одного из пассажиров. Оказавшийся на борту известный бельгийский детектив Эркюль Пуаро теперь должен определить, кто из пассажиров является убийцей, ведь у каждого из них свой мотив для преступления.

Фильм, помимо самого Кеннета Браны ("Тенет", "Дюнкерк"), собрал довольно мощный актерский состав: Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Красное уведомление"), Летиша Райт ("Черная пантера", "Черное зеркало"), Аннетт Бенинг ("Красота по-американски", "Женщины"), Эмма Маки ("Половое воспитание", "Эйфель"), Роуз Лесли ("Игра престолов", "Аббатство Даунтон"), Рассел Брэнд ("В пролете", "Одноклассницы"), а также закенселенный Арми Хаммер ("Назови меня своим именем", "Агенты А.Н.К.Л.").

УНИАН уже посмотрел новинку и вскоре поделится впечатлениями в отдельной рецензии.

В-третьих, 10 февраля в украинский прокат выходит романтическая комедия "Выйду за тебя" / Marry Me (США, 2022), главные роли в которой исполнили сногсшибательная певица и актриса Дженнифер Лопес ("Клетка", "Госпожа горничная", "Стриптизерши") и Оуэн Уилсон ("Полночь в Париже", "Отель "Гранд Будапешт", "Локи"). Также в фильме снялись популярный колумбийский певец Малума, британский актер Джон Брэдли (Сэмвелл Тарли в "Игре престолов") и американский комик и телеведущий Джимми Фэллон.

В центре сюжета фильма окажется популярная певица Кэт Валдез, которая накануне свадьбы узнает, что жених ей изменяет. Чтобы отомстить теперь уже бывшему, девушка предлагает жениться незнакомцу из толпы прямо во время собственного концерта. Теперь ее муж – застенчивый учитель математики. Но справятся ли супруги с вызовами семейной жизни?

Подробнее о фильме вы можете прочитать в нашей отдельной рецензии.

Кроме того, на этой неделе в украинский прокат выйдет анимационный фэнтези "Стражи Терракоты" / Yong zhi cheng (Китай, 2021) и состоятся ретроспективные показы романтической комедии-антологии "Париж, я люблю тебя" / Paris, je t'aime (Франция, 2006), над созданием которого работали многие известные режиссеры и актеры.

Что нового онлайн с 10 февраля

Онлайн на этой неделе будет относительно спокойно, но кое-что интересное все же можно будет отыскать.

Так, 10 февраля на HBO Max выйдет криминальный триллер "Kими" / KIMI (США, 2022) от режиссера Стивена Содерберга ("Секс, ложь и видео", "Одиннадцать друзей Оушена", "Заражение", "Удача Логана").

Фильм расскажет о сотруднице большой корпорации Анджеле Чайлдс, которая, проверяя базы данных, натыкается на информацию о совершенном преступлении. Именно ей начальство поручает провести расследование, и теперь девушке предстоит выйти из дома в разгар пандемии.

Главную роль в фильме сыграла Зои Кравиц ("Люди Икс: Первый класс", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Бэтмен").

При этом 11 февраля на Netflix выйдет драматический сериал "Изобретая Анну" / InventingAnna (США, 2022), основанный на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". В центре сюжета – реальная история мошенницы русского происхождения Анны Сорокиной. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк и создала вымышленную личность Анны Делви, притворяясь богатой наследницей из Германии. В 2019 году она была осуждена по многочисленным обвинениям в покушении на крупную кражу, за мошенничество в нью-йоркских отелях и обман богатых знакомых.

Главную роль в сериале исполняет Джулия Гарнер, известная по сериалам "Озарк" и "Маньяк". Также в проекте задействованы Лаверн Кокс ("Оранжевый – хит сезона", "Красотка на взводе"), Кэти Лоус (сериал "Скандал"), Анна Кламски (сериал "Вице-президент") и Дженнифер Эспозито ("Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом", "Пацаны").

Кроме того, 11 февраля на Netflix выйдет фантастическо-комедийный фильм "Большой баг" / Bigbug (Франция, 2022) от режиссера Жан-Пьера Жене, в своего время снявшего такие фильмы, как "Амели" и "Долгая помолвка".

Действие фильма происходит в 2045 году в обществе, в котором искусственный интеллект выполняет за людей почти всю работу. Однако однажды роботы решают восстать, а люди оказываются запертыми в своих домах.

Тем временем, еще 9 февраля на Netflix вышел 4 сезон фэнтезийного мультсериала для взрослой аудитории "Разочарование" / Disenchantment (США, 2018-) от Мэтта Грейнинга, придумавшего "Симпсонов" и "Футураму". Сериал рассказывает о приключениях принцессы-алкоголички Бин из вымышленного королевства Дримландия, которая путешествует в компании своего личного демона Люцика и эльфа-компаньона Эльфо.

Кроме того, 11 февраля на Apple TV+ выйдет молодежная драма "Небо повсюду" / The Sky Is Everywhere (США, 2022), снятая авторитетной независимой киностудией A24. Фильм расскажет о юном музыкальном даровании Ленни. Девушка тяжело переживает смерть сестры, одновременно окунаясь в первую влюбленность.

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

