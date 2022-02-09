В фильме "Uncharted: Неизведанное" есть сцена после титров, которая намекает на его возможное продолжение.

Уже 10 февраля в украинский прокат выходит приключенческий экшн "Uncharted: Неизведанное" с Томом Холландом и Марком Уолбергом.

УНИАН уже посмотрел новинку – наш обзор фильм без спойлеров уже можно прочитать по ссылке. Также мы уже готовы ответить на волнующий многих зрителей вопрос: есть ли сцены после титров (не волнуйтесь, их суть мы раскрывать не будем).

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В последнее время создатели крупнобюджетных фильмов разбаловали зрителей сценами после титров. Так, если раньше эта "фишечка" присутствовала главным образом в фильмах Marvel и DC, то сейчас дополнительные ролики, будь то намек на продолжение, завершение истории или смешные моменты, можно увидеть гораздо чаще.

Вот и "Uncharted: Неизведанное" не стал исключением. Формально здесь даже две сцены в качестве своеобразного эпилога. Во-первых, сразу после завершение основного сюжета, еще до титров, есть небольшая и очень важная сценка из тюрьмы. Во-вторых, после первой половины титров, которые, к слову, сами по себе довольно симпатичные, зрителей ждет полноценная сцена после титров, намекающая на то, что у "Uncharted: Неизведанное" вполне может быть продолжение, если он хорошо проявит себя в прокате. В качестве приглашенной звезды здесь – датский актер Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя в сериале "Игра престолов". А еще эта сцена ну очень умилительная!

Напомним, приключенческий экшн "Uncharted: Неизведанное" основан на отноименной серии видеоигр, главным игровым персонажем которых является искатель приключений и охотник за сокровищами Нейтан "Нейт" Дрейк. Он является потомком знаменитого английского исследователя сэра Фрэнсиса Дрейка, а потому тяга к приключениям у него в крови. Помогаем ему в этом наставник Виктор "Салли" Салливан. Главные роли в фильме исполняют Том Холланд ("Человек-паук", "Мстители: Финал", "Дьявол всегда здесь") и Марк Уолберг ("Боец", "Третий лишний", "Трансформеры").