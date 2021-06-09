Актер Арми Хаммер, которого обвинили в изнасиловании и секс-каннибализме, отправился в стационар во Флориде для лечения от алкоголизма, наркозависимости и решения сексуальных проблем.
Об этом пишет Vanity Fair.
Сообщается, что в конце мая Хаммер обратился к бывшей жене Элизабет Чемберс за помощью.
Актер пообещал, что будет находиться в стационаре до тех пор, пока не вылечится.
Читайте также"Пока не время": экс-жена фигуранта БДСМ-скандала Хаммера пообещала подробностиПо словам источника, в аэропорт актер также прибыл вместе с экс-супругой и двумя детьми Харпер и Фордом.
«Было много объятий и эмоций», – рассказал источник
Известно, что Чемберс подала на развод с Хаммером в июле 2020 года, за несколько месяцев до того, как актер стал фигурантом громкого секс-скандала.
Секс-скандал с Арми Хаммером
Актера обвинили в «каннибализме» из-за слитых в сеть переписок. В них Хаммер описывает свои БДСМ-фантазии и называет себя «стопроцентным каннибалом».
В результате огласки актер лишился всех ролей в кино и контракта с крупнейшим актерским агентством.
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