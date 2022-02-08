Постановщика спросили, хотел бы он снять кино о супергероях.

Известный американский режиссер Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в супергеройских блокбастерах.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Daily Beast, отвечая на вопрос о желании снять супергеройский боевик.

Содерберг признался, что у него не хватит воображения для создания вселенной с несуществующими законами физики. При этом он также отметил, что у него вызывает растерянность отсутствие в супергеройских фильмах секса.

"Мне же нужно понимать мир, понимать то, как писать историю, или курировать ее создание или разработку персонажей. И помимо того, что там можно путешествовать во времени, не обращать внимания на гравитацию или стрелять лучами из пальцев, там еще и нет ***(секса). Никто не ******(т***ается)! Я просто не понимаю, как объяснять актерам их поведение в мире, где этого не делают", – заявил Содерберг.

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Американский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, оператор и монтажер.

Лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Независимый дух" за фильм "Секс, ложь и видео", премии "Оскар" за лучшую режиссуру фильма "Траффик" и двух статуэток "Эмми" за лучшую режиссуру и монтаж телефильма "За канделябрами".

Также Содерберг снял "Одиннадцать друзей Оушена" и два сиквела к нему, фильмы "Заражение" и "Эрин Брокович".

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