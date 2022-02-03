Певица очень рада, что получила второй шанс и снова сошлась с актером.

Певица и актриса Дженнифер Лопес честно рассказала о воссоединении с актером Беном Аффлеком. Звезда отметила, что ее избранник проделал тяжелую эмоциональную работу и стал лучшей версией себя.

Откровенным признанием о том, что певица чувствует после воссоединения с Аффлеком, она поделилась в интервью изданию People.

"Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь — вот основа всего. Это было путешествие по изучению себя и выяснению себя, попадание в место, где вы чувствуете себя действительно хорошо и вы можете быть в счастливых, здоровых отношениях", - рассказала Джей Ло.

Певица рассказала, что сейчас Аффлек стал именно тем мужчиной, которым она всегда хотела его видеть. Она признает, что в реальной жизни сказка может стать непростым испытанием, но звезда все еще верит в существование настоящей любви. Этому она хочет научить и своих детей.

"Я чувствую себя такой счастливой и горжусь тем, что я с ним. Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс", - отметила Лопес.

Джей Ло и Аффлек встречались с 2002 по 2004 год, а весной 2021 года они снова возобновили свой роман. Поначалу, признается певица, им было страшно. Они боялись чрезмерного внимания фанатов и прессы, ведь однажды уже "растоптали" свой роман, когда выставили его на всеобщее обозрение.

"Мы стали старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся в разных сферах нашей жизни, теперь у нас есть дети, и мы должны быть очень внимательны к этим вещам. Такое прекрасное время для всех нас", - поделилась счастливая Лопес.

Сейчас она хочет сохранить отношения с Аффлеком и готова бороться за их роман. Джей Ло признает, что за 20 лет они сильно изменились. У них появились дети, за спиной уже немало других романов, поэтому теперь они смотрят на свои отношения совсем по-другому.

Читайте такжеДженнифер Лопес показала, как выглядит без мейкапа и фотошопа (видео)"Это прекрасно, потому что это совсем не то, что было много лет назад… Это больше признательность и праздник, и это приятно. Когда вы находите кого-то, и вы действительно, действительно любите его, и у вас есть второй шанс. Это действительно редкая, драгоценная, красивая вещь, и мы не принимаем это как должное", - рассказала певица.

Сейчас Лопес и Аффлек строят планы. Певица хочет прожить с актером долгую жизнь и состариться вместе с ним.

Напомним, не так давно Бен Аффлек назвал воссоединение с Джей Ло одним из лучших решений в жизни.

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