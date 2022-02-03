Что посмотреть на выходных: "Параллельные матери" Альмадовара и скандальные "Пэм и Томми"

С 3 февраля в украинских кинотеатрах стартуют показы драмы Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус и украинской музыкальной комедии "Лучшие выходные". Также в столице пройдет фестиваль "Вечера французского кино". Онлайн, тем временем, состоятся премьеры сериалов "Пэм и Томми", "Джек Ричер" и "В городе убийств", а также второго сезона "Воспитанных волками" и документального фильма "Аферист из Tinder".

Начало февраля окажется довольно насыщенным как на премьеры на "большом экране", так и на сериальные новинки. Тематика фильмов и сериалов будет самая разнообразная, так что подыскать для себя что-нибудь интересное смогут как ценители европейского кино, так и любители чего-то полегче.

Что нового в кинотеатрах с 3 февраля

На этой неделе в украинский прокат наконец выйдет социальная драма испанского гранда Педро Альмодовара "Параллельные матери" / Madres paralelas (Испания, 2021). Картина была представлена на Венецианском кинофестивале прошлого года, где она была удостоена награды за Лучшую женскую роль для Пенелопы Крус – она здесь действительно потрясающая. Критики при этом также высоко оценили новую работу лауреата двух премий "Оскар" Альмадовара ("Все о моей матери", "Поговори с ней").

Традиционно Альмадовар сосредоточился на темах, которые проходят красной линией через все его творчество – материнство, сложный выбор и трагические уроки истории. На этот раз в центре сюжета окажутся две испанки, ставшие матерями в один день. Джанис (Пенелопа Крус) – успешная женщина-фотограф под 40, у которой до сих пор не было семьи. Анна (Милена Смит) – несовершеннолетняя девушка из обеспеченной семьи, где всем до нее нет дела. Обе они забеременели незапланированно, но решили оставить детей. Вскоре судьбы обоих женщины оказались неразрывно связаны.

Стоит отметить, что многих потенциальных зрителей может немного сбить с толку трейлер. На деле – фильм намного глубже, многограннее и понятнее, чем кажется в коротком превью. Так что 2 часа экранного времени пролетают легко и быстро, оставляя за собой какой-то приятное чувство тепла. А еще в фильме очень стильная картинка, что аж сразу хочется в Мадрид, и очень сильная титульная мелодия.

Подробнее о фильме вы можете почитать в нашем отдельном материале.

Также 3 февраля в столичном кинотеатре "Жовтень" стартует ежегодный фестиваль "Вечера французского кино", открывающий зрителям новые работы французского кинематографа. В 2022 году он будет проходить в семнадцатый раз. В отличие от предыдущего года, показы будут проходить исключительно в кинотеатрах.

Откроет фестиваль драматическая лента "Высокая мода" / Haute Couture (Франция, 2021) режиссера Сильви Оайон с Натали Бай ("Это всего лишь конец света", "Поймай меня, если сможешь") и Линой Кудри ("Французский вестник", "Особенные") в главных ролях. События фильма разворачиваются вокруг молодой швеи, которая открывает для себя мир высокой моды благодаря неожиданному знакомству с работницей швейной мастерской дома Dior.

Также в программу вошел мелодраматический триллер "Любовники" / Amants (Франция, 2020) режиссера Николь Гарсии – участник основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2020 года. Лента рассказывает о случайной встрече двух влюбленных, которые не виделись три года. Их отношения прекратились после исчезновения парня, который поневоле стал преступником. В фильме снялись французские звезды Стейси Мартин ("Нимфоманка"), Пьер Нине ("Черный ящик"), Бенуа Мажимель ("Пианистка").

Также в подборке драма "Маленькая мама" / Petite Maman (Франция, 2021) от французского режиссера, сценаристки и фем-активистки Селин Сьяммы. Как и предыдущая ее лента "Портрет девушки в огне", новая картина – это удачная репрезентация female gaze в современном кинематографе. Мировая премьера фильма состоялась в 2021 году в рамках основного конкурса Берлинале (Германия), а на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) работа получила Приз зрительских симпатий. Журнал The New York Times назвал актерскую работу юных исполнительниц главных ролей одной из лучших в этом году наряду с Кристен Стюарт и Бенедиктом Камбербэтчем.

Драматическая комедия "Лети со мной" / Envole-Moi (Франция, 2021) от Кристофа Барратье расскажет о мажоре и завсегдатае вечеринок Томасе и 12-летнем Маркусе со врожденным расстройством. Когда судьба сталкивает этих двоих, их жизни меняются глубоко и навсегда.

Фильм "Триумф" / Un Triomphe (Франция, 2020) Эммануэля Курколя рассказывает о новоиспеченном режиссере, живущем мечтой о триумфальной премьере в Париже. Тем временем его труппа – это участники тюремного театрального кружка, которые только и ждут разрешения на выезд за пределы тюрьмы.

Лента вдохновлена реальной историей шведского театрального режиссера Яна Джонсона. В 1985 году он поставил пьесу "В ожидании Годо", в которой играли настоящие заключенные. Во время турне пятеро из шести "актеров" сбежали. В своем фильме "Триумф" режиссер Эммануэль Курколь вольно изложил реальные события: из Швеции он их перенес во Францию, а саму историю переосмыслил.

Главную роль в ленте исполнил Кад Мерад – популярный актер французских комедий ("Французский жиголо", "Бобро поржаловать").

Фильм был отобран в официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2020 году. В том же году он получил Награду Европейской киноакадемии и был признан лучшей европейской комедией.

Одновременно 3 февраля "Триумф" выйдет в широкий украинский прокат, так что его можно будет посмотреть не только в рамках фестиваля, но и в кинотеатрах по всей стране.

Кроме того, на этой неделе в широкий прокат выйдет комедия "Лучшие выходные" / "Найкращі вихідні" (Украина, 2022), в центре которой будет несколько историй, так или иначе связанных с популярным столичным музыкальным фестивалем. В фильме будут задействованы как известные украинские актрисы, среди которых Ирма Витовская ("Брама", "Мои мысли тихие"), Дарья Петрожицкая ("Папик", "Янтарные копы") и Наталья Бабенко ("Пульс", "Братья по крови"), так и популярные блогеры и музыканты, среди которых Алексей Дурнев, Андрей Данилко, Alyona Alyona, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Onuka и другие. В качестве режиссера выступил Владислав Климчук, то этого работавший над фильмом "Инфоголик" и первыми двумя частями "Сумасшедшей свадьбы".

Помимо этого, в украинский прокат выйдет биографическая спортивная "Я – Златан" / I Am Zlatan (Нидерланды, 2021) о легендарном шведском футболисте Златане Ибрагимовиче, фильм ужасов "Ведьма: Возрождение" / The Unkind (Великобритания, 2021), который на самом деле никак не связан с известным фильмом Роберта Эггерса, приключенческий мультфильм "Команда котиков" / Seal Team (ЮАР, 2021) о милых тюленях, решивших дать бой злобным акулам, а также триллер "Флирт с дьяволом" / Shattered (США, 2022), в актерском составе которого дивным образом затесались Джон Малкович и Фрэнк Грилло. Также в кинотеатрах покажут свежую подборку короткометражек "Оскар – Nominations".

Что нового онлайн с 3 февраля

Онлайн-новинок на этой неделе будет также более, чем достаточно. 2 февраля на Hulu вышли первый три эпизода биографического мини-сериала "Пэм и Томми" / Pam & Tommy (США, 2022), в основу сюжета которого лег скандал 90-х годов с утечкой секс-видео актрисы Памелы Андерсон и ее мужа Томми Ли, барабанщика рок-группы Mötley Crüe.

Главные роли в сериале исполнили Лили Джеймс ("Малыш на драйве", "Золушка", "Mamma Mia! 2") и Себастьян Стэн ("Я, Тоня", "Первый мститель", "Сокол и Зимний солдат"). И именно их потрясающее перевоплощение уже посмотревшие сериал критики назвали одной из его самых сильных сторон. Также в сериале задействованы Сет Роген ("Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски", "Стив Джобс", "Горе-творец"), Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха", "Мачо и ботан") и Тейлор Шиллинг ("Оранжевый – хит сезона", "Омен: Перерождение"). Режиссером проекта выступил Крейг Гиллеспи ("Ночь страха", "Ларс и настоящая девушка", "Я, Тоня", "Круэлла").

Интересно, что хоть в целом сериал получил хорошие отзывы, нашлись те, кто раскритиковал его за то, что авторы шоу не получили разрешения от Памелы Андерсон использовать ее образ. Также некоторые критики посчитали, что сериал недостаточно осуждает похитителей записи и продолжает сексуализацию актрисы. Другие наоборот хвалили, что сериал пытается показать глубокую внутреннюю драму Андерсон, а не только ее тело.

Тем временем, Netflix 2 февраля выпустит документальный фильм "Аферист из Tinder" / The Tinder Swindler (США, 2022), который расскажет реальную историю о мужчине, выдававшего себя в популярном приложении для знакомств за бриллиантового магната. Ему удалось завоевать доверие у многих женщин и выманить у них миллионы долларов.

Кроме того, 3 февраля на Netflix выйдет комедийный детективный сериал "В городе убийств" / Murderville (США, 2022), основанный на телесериале BBC Three "Убийство в Саксессвилле". Главные роли в сериале исполнили Уилл Арнетт ("Миллеры в разводе", "С чистого листа") и Ханифа Вуд ("Сказать правду"). Среди приглашенных звезд числятся такие громкие имена, как Шэрон Стоун ("Основной инстинкт", "Быстрый и мертвый"), Кумэйл Нанджиани ("Вечные", "Кремниевая долина") и Кен Джонг ("Сообщество", "Мальчишник в Вегасе").

4 февраля на Prime Video стартует экшн-сериал "Джек Ричер" / Reacher (США, 2022), являющейся экранизацией популярных полицейских романов The Killing Floor о бывшем майоре армейской военной полиции, которого арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берется за поиски киллера. Первый сезон расскажет о событиях дебютной книги. Сериал станет перезапуском боевиков с Томом Крузом. На этот раз Джека Ричера сыграет Алан Ричсон, известный по сериалам "Тайны Смолвиля" и "Титаны".

Также 4 февраля на Apple TV+ выйдет первый эпизод детективного сериала "Под подозрением" / Suspicion (США, Великоритания, 2022). Действие сериала происходит в Нью-Йорке, где из элитного отеля похищают сына богатой предпринимательницы. Под подозрением оказываются несколько британских граждан, остановившихся в отеле.

Одну из главных ролей в сериале исполнила Ума Турман ("Убить Билла", "Гаттака"). Также в сериале задействованы Кунал Нэйэр ("Теория большого взрыва"), Ноа Эммерих ("Миллиарды", "Космические войска"), Джорджина Кэмпбелл ("Черное зеркало", "Темные начала") и другие.

Помимо этого, зрителей ждут старты новых сезонов популярных сериалов прошлых лет:

Анимационный сатирический сериал "Южный парк" / South Park (США, 1997), 2 февраля, 25 сезон

(США, 1997), 2 февраля, 25 сезон Фантастический триллер "Воспитанные волками" / Raised by Wolves (США, 2020) от Люка и Ридли Скотта, 3 февраля, 2 сезон

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

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Как работают кинотеатры в условиях карантина

Согласно обновленным правилами карантина в Украине, вступившим в силу с 6 декабря 2021 года, посещать кинотеатры можно только наличии COVID-сертификатов (вакцинация, тест, выздоровление). Правило распространяется на "желтую", "оранжевую" и "красную" карантинные зоны.

Хорошего просмотра и берегите себя!

Марина Григоренко