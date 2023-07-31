Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

1 августа в церкви в почитают преподобную Макрину. В народном календаре - Макринин день. Кем была святая, какие традиции этого дня и какие запреты нельзя нарушать на церковный праздник - рассказываем в материале.

1 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Макрина родилась в 324 году в Каппадокии в знатной семье. Она была старшей сестрой святых - архиепископа и богослова Василия Великого и богослова и епископа Ниссы Григория Нисского.

Воспитывала девочку мать - ей накануне рождения приснился ангел и веле назвать дочку Феклой, на честь первомученицы Феклы. Так и сделали, но дома все равно звали Феклу Макриной - в честь бабушки.

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Макрина с юных лет была воспитана и образована, изучала Священное Писание, посещала церковные службы, читала молитвы. Ее жених умер до свадьбы, поэтому Макрина решила посвятить себя Богу. Она занималась воспитанием девятерых младших братьев и сестер. Когда дети выросли, отец умер, то Макрина вместе с матерью ушли в девичий монастырь, где приняли иноческий постриг.

Вскоре святая дева Макрина стала руководить обителью. За заслуги Бог наделил ее даром чудотворения. Например, по ее молитвам в обители в голодные годы появлялась пшеница, также она умела изгонять бесов и пророчила. Святая Макрина умерла в 380 году.

Святую вспоминают 1 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать ее будут 19 июля.

Народные приметы на 1 августа

По приметам дня судили, какими будут осень и урожай:

если в этот день сухо - еще 6 недель не будет дождя;

тепло и сухо - к хорошему урожаю;

дождь и похолодание - еще 6 недель будет такая погода, а урожай будет неважным.

В народе 1 августа - праздник Мокрины или Макринин день. С этого времени наступала пора дождей и гроз. Считалось, что тот, кто в этот день попадет под дождь - будет здоров целый год.

1 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

нельзя ругаться и выяснять отношения, сквернословить и обижать кого-либо - как и в другой церковный праздник это считается грехом;

нельзя отказывать в помощи - все добро обязательно вернется;

категорически запрещено употреблять алкоголь - его наливает нечистый и можно "заработать" пагубную привычку.

Также по народным поверьям в этот день лучше не квасить капусту и не солить огурцы - такими солениями есть риск отравиться, и не следует идти на рыбалку - клева не будет.

Что можно делать 1 августа

У святой Макрины можно попросить здоровья себе и близким, помолиться о благополучии в доме, счастье в семейной жизни и скорейшем наступлении мира.

В этот день следует заняться уборкой в доме. В старину шли в лес за грибами, занимались уборкой овса. По приметам, если в этот день прибьется кот, особенно рыжий, его нужно накормить и оставить или найти ему семью, прогонять нельзя - прогонишь благополучие и достаток.

Сон в ночь с 31 июля на 1 августа нужно запомнить - он сулит благополучие.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на август 2023 - что и когда отмечаем по нынешнему и новому стилю.

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