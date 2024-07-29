В три великих Спаса принято святить овощи и фрукты, но некоторые продукты нельзя нести в церковь.

В августе верующие отмечает три больших Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. В честь праздников в церквях проводят богослужения, а прихожане могут принести корзинки с продуктами для освящения. Освященную пищу христиане ставят на праздничный стол, а остатки убирают на хранение или жертвуют нуждающимся.

Узнайте и запомните, что святить на Спас в зависимости от даты, а какие продукты нельзя приносить в церковь.

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Что святить на Медовый Спас

Церковная служба на Маковей или Медовый Спас пройдет 1 августа по новому стилю. Из названия праздника понятно, что главными продуктами дня являются мёд и мак. Поэтому в первый день августа в церковь несут продукты пчеловодства и маковые зерна. Также по традиции в это торжество святят воду в колодцах.

В Украине на Первый Спас принято освящать не только продукты питания, но также сезонные целебные травы - пижму, полынь, ромашку, тысячелистник, зверобой, руту и другие. Освященные цветы собирают в букет и хранят в доме для защиты от нечисти.

Что святить на Яблочный Спас

Второй Спас отметят 6 августа. В церквях в этот праздник пройдет богослужение в честь Преображения Господнего. Верующие несут святить яблоки - согласно приметам, только после освящения их можно есть. Также в храм можно приносить груши, сливы, виноград, орехи, мёд, горох в стручках.

Что нужно святить на Ореховый Спас

Церковное богослужение на Ореховый Спас по новому стилю пройдет 16 августа. Помимо орехов в этот день святят колоски, муку и выпечку, поскольку второе название праздника - Хлебный Спас. Освященный хлеб обязательно раздают всем членам семьи и съедают за здоровье.

По традиции на Третий Спас украинцы также святили натуральные ткани и одежду из них. Люди верили - если надеть освященную вещь, то будут не страшны проклятия и болезни.

Что нельзя святить на Спас

Список продуктов, которые можно освятить на Спасы, ограничен. В храм нельзя приносить алкоголь, кровяную колбасу, материальные ценности.

На Медовый и Яблочный Спасы также нельзя святить мясо, яйца и молочные продукты. Дело в том, что до 14 августа продолжается Успенский пост, в течение которого запрещено есть продукты животного происхождения.

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