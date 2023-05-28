Он заверил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы до конца войны не изменится.

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы до конца войны не изменится.

Как рассказал Кличко в интервью телеканалу "Киев", себестоимость проезда в столице сейчас составляет более 20 гривен, поэтому весь транспорт в Киеве дотационный.

"Учитывая сложную экономическую ситуацию, сложную ситуацию с бюджетом людей, мы не планируем в ближайшее время до окончания военных действий повышать стоимость проезда", – отметил Кличко.

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Он отметил, что в будущем этого повышения не избежать, поскольку понадобятся средства на постройку метро, ремонт дорог и закупку общественного транспорта.

"Но транспорт до окончания войны у нас останется дотационным и цена повышаться не будет. Мы не планируем этого делать", – подчеркнул Кличко.

Общественный транспорт Киева - последние инициативы

С 22 мая во время объявления воздушной тревоги общественный транспорт в Киеве будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Ранее общественный транспорт в столице во время тревоги просто останавливался и выпускал пассажиров, а до укрытия они должны были добираться сами.

Также ранее жители Киева опубликовали петицию, в которой предлагалось ввести оплату проезда в метро за счет сданных пластиковых бутылок.

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