Жители Киев предлагают городским властям ввести новый способ оплаты проезда в метро - за счет сданных пластиковых бутылок.
Об этом говорится в опубликованной 21 апреля петиции "установка на станциях Киевского метрополитена автоматов по приему пластиковой тары в обмен на приобретение билета на проезд". Сейчас начат сбор подписей в поддержку этой петиции.
"Засорение планеты пластиковыми отходами приняло угрожающие масштабы. Аналогичная ситуация не обошла стороной и Украину - государство утопает в пластиковом мусоре. Несмотря на меры по утилизации таких отходов, количество их не уменьшается. С целью сохранения окружающей природной среды, поощрения людей к сбору пластиковых отходов, уменьшения расходов семей на проезд в общественном транспорте столицы, в частности в метро, предлагаю установить в вестибюлях станций метро специальные автоматы приема пластиковой тары с последующей выдачей разового проездного билета", - отмечает автор петиции.
Он замечает, что такие автоматы по приему пластиковой тары установлены на станциях стамбульского метрополитена, где, сдав соответствующее количество пластиковой тары, пассажир получает билет на разовую поездку. В петиции отмечается, что также можно рассмотреть вопрос установки таких автоматов на улицах и площадях города.
Киевское метро - последние новости
Как сообщал УНИАН, 1 апреля в Киеве открыли станцию метро "Гидропарк", станция "Днепр" и в дальнейшем закрыта. Поезда метро не останавливались на обеих станциях с начала широкомасштабного вторжения в рамках мер безопасности.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, когда киевляне дождутся открытия обещанных станций метро на Виноградарь. Строительные работы уже возобновлены, а потому их удастся открыть в 2024 году.