Профинансированы заявления-расчеты, принятые от работодателей с 9 ноября по 2 декабря включительно.

Фонд социального страхования (ФСС) направил 1 млрд 750 млн грн финансовой помощи из государственного бюджета на выплату пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. "Выделенные решением правительства средства позволили профинансировать пособия для более 330 тыс. застрахованных лиц", - сообщили в ФСС.

В Фонде уточнили, что на финансирование материального обеспечения ФСС было направлено почти 1,89 млрд грн, из которых 1,75 млрд грн получено из государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 15.12.2021 № 1318.

"Профинансированы заявления-расчеты, принятые от работодателей с 9 ноября по 2 декабря включительно", - отметили в Фонде.

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В ФСС подчеркнули, что все выплаты по листам нетрудоспособности осуществляются ФСС в полном объеме. В то же время, в связи с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии, имеются задержки в сроках финансирования. В частности, по итогам ноября потребность в расходах превысила поступления более чем на 2,7 млрд грн.

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