Пособия по беременности и родам являются отдельным видом материального обеспечения и предоставляются за средства ФСС за все время пребывания женщины в декрете.

Фонд социального страхования (ФСС) выплатит пособия по беременности и родам независимо от того, было ли застрахованное лицо отстранено от работы за отказ от обязательной прививки против COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Фонда. Там напомнили, что пособия по временной потере работоспособности не предоставляются работникам, которых отстранили от работы за отказ или уклонение от вакцинации против COVID-19. Выплаты не осуществляются, поскольку в период отстранения от работы с приостановкой выплаты заработной платы факт потери заработка из-за болезни или травмы отсутствует.

"Однако пособия по беременности и родам являются отдельным видом материального обеспечения и предоставляются за средства ФСС за все время пребывания женщины в декретном отпуске. Право на такой отпуск наступает с 30 недель беременности несмотря на пребывание в отпусках других видов, в частности без сохранения заработной платы", - говорится в сообщении. Поэтому в случае формирования е-больничного по беременности и родам застрахованное лицо приобретает право на декретный отпуск и соответствующее пособие за счет средств Фонда социального страхования независимо от того, было ли оно отстраненно", - говорится в сообщении.

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В ФСС обратили внимание, что длительность декретного отпуска, который финансируется Фондом, составляет 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 дней после родов). Средний размер пособия от Фонда за каждый день пребывания в таком отпуске по итогам 10 месяцев 2021 года составил 333 грн.

В Фонде напомнили, что в октябре потребность в расходах Фонда на больничные, декретные и страховые выплаты превысила поступления на свыше 2,1 млрд грн. Это приводит к задержкам в финансировании материального обеспечения, однако все пособия выплачиваются Фондом в полном объеме.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая