Фонд социального страхования (ФСС) направил 400 млн грн финансовой помощи из госбюджета на выплату пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение для 80 тыс. лиц.
Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В целом сегодня на финансирование материального обеспечения Фондом было направлено 620,6 млн грн, из которых 400 млн грн получено из госбюджета.
"Профинансированы заявления-расчеты, принятые от работодателей с 05 по 13 мая (23%) включительно", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПособия на похороны застрахованных лиц назначены для 5526 семей - ФССВ ФСС отметили, что все выплаты по листкам нетрудоспособности осуществляются Фондом в полном объеме. "В то же время, в связи с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии, имеются задержки в сроках финансирования", - отмечается в сообщении.
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