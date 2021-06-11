Всего по состоянию на сегодня Фондом профинансированы государственные пособия для семей 134 медицинских работников.

Для семей 16 медицинских работников, которые умерли в результате заражения коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные страховые выплаты за счет средств госбюджета на общую сумму 26,48 млн грн.

Страховую выплату в размере 1 млн 702 тыс. 500 грн выплачено семье врача общей практики – семейной медицины, семейного врача и главного врача из Закарпатской области, врача общей практики – семейного врача из Запорожской области, медицинской сестры из Ивано-Франковской области, врача общей практики – семейного врача из Киевской области, врача общей практики – семейного врача из Львовской области, врача медицины неотложных состояний с Одесской области, рентгенлаборанта из Сумской области, а также врача-стажера по терапии из Черкасской области.

Страховую выплату в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн профинансировано для семей врача-терапевта из Донецкой области, старшей медицинской сестры из Ивано-Франковской области, фельдшера медицины неотложных состояний из Ровенской области, медицинской сестры и медицинской сестры терапевтического отделения из Харьковской области, а также врача-педиатра участкового из Черниговской области.

Читайте такжеПособия на похороны застрахованных лиц назначены для 5526 семей - ФССКак сообщает ФСС, в целом по состоянию на сегодня Фондом профинансированы государственные помощи в соответствии с законом «О защите населения от инфекционных болезней» для семей 134 медицинских работников.

В ФСС напомнили, что размер указанной единовременной помощи составляет 750 размеров прожиточного минимума, который действует по состоянию на 1 января календарного года, в котором произошел страховой случай. "С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц планово увеличился с 2197 грн до 2270 грн", - отметили в Фонде.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - подытожили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая