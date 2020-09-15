Lloyd's рассчитывает выплатить до 5 миллиардов фунтов стерлингов по искам COVID-19.

Lloyd's of London подтвердил свой прогноз относительно оценки убытков страховой отрасли от пандемии COVID-19 в $107 млрд.

Об этом сообщает Forinsurer.

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Джон Нил, генеральный директор Lloyd's of London заявил, что сумма убытков приближается к 100 миллиардам долларов.

"Рынки сообщают о своих убытках из-за COVID-19, поэтому я думаю, что с точки зрения последствий рецессии предстоит еще многое сделать. Так что я действительно думаю, что когда все закончится, цифра приблизится к 100 миллиардам долларов", - заявил Джон Нил.

Оценка Lloyd's выше, чем у большинства других перестраховщиков. Это может быть связано с тем, что рынки медленно актуализируют свои убытки от COVID.

Lloyd's заявляет, что рассчитывает выплатить до 5 миллиардов фунтов стерлингов по искам COVID-19, из которых 2 миллиарда фунтов стерлингов или примерно 40% будут покрыты перестрахованием.

Уже подсчитанные убытки

В Великобритании страховые компании из-за эпидемии коронавируса выплатят путешественникам по меньшей мере 275 млн. фунтов стерлингов (около 340 млн долларов).

В марте 2020 года в Лондоне прекратили продажу туристических страховок новым клиентам.

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Автор: УНИАН