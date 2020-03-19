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В Лондоне прекратили продажу туристических страховок новым клиентам

12:59, 19 марта 2020
Страхование
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Спецпроект
Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на Reuters, такое решение продиктовано высокой вероятностью отмены или задержки запланированной поездки в условиях распространения коронавируса и связанными с этим карантинными мероприятиями в ряде стран.

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"Текущая глобальная ситуация с коронавирусом означает, что существует большая вероятность нарушения планов поездок людей, поэтому мы решили сосредоточить наше внимание на наших существующих клиентах", — прокомментировали в Aviva.

В компании отметили, что за минувшую неделю объем выплаченных страховых претензий по договорам туристического страхования превысил $618 тысяч.

Ранее решение приостановить продажи туристического страхования новым клиентам приняла дочерняя компания Allianz в Великобритании LV =. Обслуживание по действующим полисам туристического страхования будет проводиться в штатном режиме.

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