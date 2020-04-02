Туристические страховщики Великобритании потеряют 340 миллионов долларов из-за коронавируса

Страховые выплаты будут как минимум вдвое больше, чем за весь 2019 год.

В Великобритании страховые компании из-за эпидемии коронавируса выплатят путешественникам по меньшей мере 275 млн. фунтов стерлингов (около 340 млн долларов).

Читайте такжеЗа прошедшие сутки из-за границы вернулись почти 6,5 тысяч граждан Украины

Об этом сообщает профильный ресурс «Фориншурер», ссылаясь на оценки Ассоциации британских страховщиков (ABI).

Данные ABI показывают, что возмещения будут выплачены клиентам по претензиям, связанным с коронавирусом, причем подавляющее большинство из них связано с отменой поездки, а некоторые - с медицинскими расходами, понесенными за рубежом.

Страховые выплаты будут как минимум вдвое больше, чем за весь 2019 год, и, вероятно, больше, чем самый высокий годовой показатель для выплат за отмену поездок в размере 148 млн. фунтов стерлингов, выплаченных в 2010 году.

Ожидается 400 тыс. претензий по коронавирусу по сравнению с 294 тыс. претензий, полученных за весь 2010 год.

Ранее сообщалось что крупнейшие туроператоры Украины перестали возвращать деньги за отмену туров, поскольку карантин из-за коронавируса признан форс-мажором.