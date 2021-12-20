Сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составляет 50% среднего дохода, независимого от продолжительности страхового стажа, и 100% – для медицинских работников.

С начала пандемии уже почти 154 тыс. украинцев находились на оплачиваемой за средства Фонда социального страхования Украины (ФССУ) самоизоляции после контакта с больными.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что по состоянию на сегодня на финансирование приняты больничные по изоляции от COVID-19 на сумму более 171 млн грн.

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В частности, начиная с 2020 года и по 20 декабря 2021 года на самоизоляции находились 15,8 тыс. медицинских работников, сумма компенсаций составила для них 27,9 млн грн.

В ФССУ напомнили, что сумма компенсации утраченного за период самоизоляции заработка составляет 50% среднего дохода, независимого от продолжительности страхового стажа, и 100% – для медицинских работников. ФССУ осуществляет финансирование начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем. Направление на самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные по временной утрате трудоспособности на сумму более 10,9 млрд грн – это на 56% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Автор: Екатерина Жирий