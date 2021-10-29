В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия для семей 168 работников.

Фонд социального страхования (ФСС) осуществил финансирование единовременного пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию для семьи заведующего родильным отделением из Черновицкой области, который умер вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.

Размер пособия составил 219 тыс. 700 грн.

"В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 168 работников", - говорится в сообщении на сайте Фонда.

В ФСС напомнили, что размер указанной единовременной помощи от Фонда составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

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После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются в ФСС в оперативном режиме. Работники фонда находятся на связи со всеми лицами, имеющими право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы.

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Автор: Ирина Погорелая