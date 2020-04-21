Расходы туристов в Италии упали на 96% из-за пандемии

Наиболее пострадали продавцы люксовых товаров и услуг.

Расходы туристов в Европе в марте 2020 года упали на 68%, в Италии – на 98% из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Business Insider.

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По сравнению с мартом 2019 году расходы туристов в Европе снизились на 68,4%, при этом расходы китайских путешественников упали на 84,6%. Больше всего пострадала Италия, где расходы упали на 96%. Ожидается, что в апреле другие страны достигнут ее уровня.

Наиболее пострадали продавцы люксовых товаров и услуг. Продажи, в частности, Chanel, Gucci и Louis Vuitton упали на 78%.

Как сообщал УНИАН, международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила свой прогноз относительно выручки пассажирских перевозок авиаперевозчиков в 2020 году.