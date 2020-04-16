Авиаиндустрия потеряет 314 миллиардов долларов прибыли из-за пандемии – прогноз IATA

Это уже не первый прогноз IATA по снижению объемов выручки авиакомпаний из-за коронавируса.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) изменила свой прогноз относительно выручки пассажирских перевозок авиаперевозчиков в 2020 году.

Эксперты считают, что по сравнению с прошлым годом доход упадет на 55%, то есть 314 миллиардов долларов.

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Это уже не первый прогноз IATA по снижению объемов выручки авиакомпаний через коронавирус. В начале марта оценивали потери от 63 до 113 миллиардов долларов, а в конце месяца уже в 252 миллиарда долларов.

Обновление прогноза, утверждают в IATA, связано с введением жестких ограничений на внутренние и международные перелеты и тяжелыми последствиями COVID-19 во всем мире. Спрос на пассажирские рейсы в 2020 году упадет на 48%, предполагают в организации.

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