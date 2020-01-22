В 2019 украинцы купили э-полисов автогражданки на 930 миллионов гривень

При этом количество электронных договоров ОСАГО, заключенных страховщиками в прошлом году, превысило 1,2 млн штук.

Объемы страховых платежей, привлеченных украинскими страховщиками в рамках заключения электронных договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), по итогам 2019 года составили почти 929,7 млн грн.

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Как сообщается на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), при этом количество электронных договоров ОСАГО, заключенных страховщиками в прошлом году, превысило 1,2 млн штук.

«Ежеквартально в течение 2019 года количество электронных договоров демонстрировало динамику роста в 30-70%. Всего за весь период работы системы «электронный полис» (с февраля 2018 года) страховщиками ОСАГО заключено более 1,3 млн штук электронных договоров и получено более 1,03 млрд грн страховых премий", - сказано на сайте Бюро.

Согласно сообщению, десять страховых компаний на украинском рынке формируют долю в размере 71,4% от общего количества заключенных электронных договоров, а двадцать страховщиков - 91,5%.

По данным МТСБУ, в настоящее время электронные договоры ОСАГО заключают 44 страховые компании.

«Доля электронных договоров ОСАГО по итогам 2019 года превышает 14% от общего количества заключенных договоров, тогда как в 2018 году она составляла всего около 2%", - приводятся в сообщении слова генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко.

Справка УНИАН. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются более 80 страховых компаний.