Моторное страховое бюро напомнило: информацию о возмещении выплат по ОСАГО необходимо подавать с учетом IBAN

По информации бюро, чтобы узнать о новых реквизитах с учетом стандарта IBAN, необходимо обращаться в банковское учреждение, где открыт счет для зачисления соответствующего возмещения.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) напомнило украинцам, которые обращаются в бюро для получения возмещения страховых выплат по полису обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), о необходимости подавать реквизиты с учетом международного номера банковского счета IBAN.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

"В соответствии с подпунктом «е» пункта 35.2 статьи 35 закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» просим прилагать к заявлению о страховом возмещении сведения о банковских реквизитах в стандарте IBAN", - сказано в сообщении.

По информации МТСБУ, чтобы узнать о новых реквизитах с учетом стандарта IBAN, необходимо обращаться в банковское учреждение, где открыт счет для зачисления соответствующего возмещения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с августа 2019 года обязал украинские банки открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN, однако лишь с 13 января Украина окончательно перешла на расчеты с применением данного стандарта.

Справка УНИАН. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины представляет собой объединение страховщиков, которые осуществляют деятельность в сфере страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием для осуществления такого вида страхования. В настоящее время активными участниками объединения являются порядка 80 страховых компаний.