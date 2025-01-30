Злоумышленников задержали во время подготовки теракта возле одного из райотделов полиции.

В Одессе задержаны четверо мужчин, которые по заказу российских спецслужб совершили убийство предпринимателя-волонтера, взорвав самодельную взрывчатку возле его дома.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, преступление произошло 20 января около 22:40 возле частного дома в Пересыпском районе Одессы. В результате теракта погиб 54-летний хозяин дома - местный предприниматель, занимавшийся волонтерством.

"Теракт совершили четверо одесситов, которые были завербованы российскими спецслужбами и действовали в интересах государства-агрессора. За денежное вознаграждение они согласились на предложение изготовить взрывчатку и взорвать ее в обусловленном месте. За совершение теракта им обещали 2500 долларов", - рассказали в прокуратуре.

Видео дня

Отмечается, что один из фигурантов изготовил взрывное устройство из подручных компонентов. Руководил процессом создания и предоставлял подробные инструкции представитель спецслужб РФ в онлайн-режиме. Трое других забрали взрывчатку и заложили ее у забора дома жертвы, рядом с припаркованной машиной. Для фиксации теракта злоумышленники установили мобильный телефон напротив дома в режиме видеотрансляции.

По данным правоохранителей, чтобы заставить волонтера подойти к своей машине, злоумышленники ее подожгли. Мужчина вышел на улицу, чтобы потушить огонь, но не успел ничего сделать, поскольку в результате детонации взрывного устройства, погиб на месте.

"В дальнейшем агенты позвонили заказчику, который наблюдал за совершением преступления в режиме реального времени, тот подтвердил выполнение задания, за что перевел 1 тыс. долл., которую они разделили между собой", - говорится в сообщении.

Из разоблачили и задержали на следующий день после преступления, что позволило предотвратить совершение повторных терактов, проинформировали в прокуратуре.

Всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении по факту совершения террористического акта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчинам грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В областном управлении СБУ рассказали, что задержали подозреваемых, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции.

"Террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно осуществить подрыв самодельного взрывного устройства", - уточнили в управлении.

Как установило следствие, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели четыре канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленников на этапе подготовки к этому теракту, а на их след удалось выйти во время расследования именно убийства волонтера.

По данным следствия, злоумышленники - трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет, а также их 46-летний сообщник, который ранее отбывал наказание за кражи и разбой. Рецидивист действовал отдельно от остальной группы и отвечал за изготовление взрывчатки и ее закладку в тайники.

Задержание в Одесской области переодетого в девушку шпиона РФ

В Одесской области задержали парня, который шпионил для РФ, выдавая себя за девушку. Он вошел в образ почти как герой известной комедии "Тутси", который в поисках заработка "перевоплотился" в женщину. В частности, 26-летний житель города Измаил через мессенджер установил контакт с представителем спецслужб РФ и согласился на сотрудничество. Он должен был за деньги передавать информацию о военных объектах на территории Измаильского района. Предатель все время передвигался в женской одежде и отрастил длинные волосы. Согласно фото, которые обнародовали правоохранители, парень даже подкрашивал "прическу" и делал профессиональный маникюр - во время задержания его очень длинные (возможно, наращенные) ногти были покрыты черным лаком.

Вас также могут заинтересовать новости: