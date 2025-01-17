Мужчина собирал данные о местах расположения воинских частей, базирования личного состава и техники ВСУ.

В Одесской области задержали парня, который шпионил для России, выдавая себя за девушку. Он вошел в образ почти как герой известной комедии "Тутси", который в поисках заработка "перевоплотился" в женщину.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 26-летний житель города Измаил через мессенджер установил контакт с представителем спецслужб Российской Федерации и согласился на сотрудничество. Он должен был за деньги передавать информацию о военных объектах на территории Измаильского района.

Предатель все время передвигался в женской одежде и отрастил длинные волосы. Согласно фото, которые обнародовали правоохранители, парень даже подкрашивал "прическу" и делал профессиональный маникюр - во время задержания его очень длинные (возможно, наращенные) ногти покрыты черным лаком:

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"Для сбора "нужных" сведений соратник агрессора, одетый в женскую одежду, обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты, а затем передавал куратору "отчет" в виде текстовых сообщений, фотоснимков и отметок на электронных картах".

Во время обыска у мужчины изъяли мобильный телефон с соответствующими доказательствами. Ему сообщили подозрение по факту государственной измены (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным Службы безопасности Украины, задержанный корректировал российские ракетно-пушечные удары по местным локациям Сил обороны. Среди потенциальных целей врага были пункты базирования ВСУ, Службы безопасности и пограничников на территории Измаила. На сотрудничество с оккупантами парень пошел, чтобы заработать. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание российских шпионов

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине задержали российских агентов, которые "маскировались" собственным ребенком.

Они изготовили взрывное устройство для теракта возле здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Днепре. В результате подрыва взрывчатки погиб человек, еще несколько получили ранения.

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