Речь идет о содержании под стражей в течение 60 дней с возможностью внесения залога в размере 12 млн грн.

Экс-ведущему пророссийских каналов Максу Назарову избрали меру пресечения, он отправится под стражу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ярослав Юрчишин, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

"Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-ведущему каналов "Наш" и NewsOne Максу Назарову (Максиму Диордике) - содержание под стражей в течение 60 дней с возможностью внесения залога 12 млн гривен", - написал он.

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Юрчишин также добавил, что суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила для Назарова о содержании под стражей сроком на 60 суток без определения суммы залога. Сторона защиты просила о личном обязательстве или домашнем аресте.

Что известно о Максе Назарове

Как сообщал УНИАН, на днях в Службе безопасности Украины заявили, что собрали доказательства, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

По данным СМИ, речь идет о радио- и телеведущем Максе Назарове (настоящее имя - Назар Русланович Диордица).

По материалам дела, после начала полномасштабной войны России против Украины экс-ведущий создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы Кремля.

Как отметили в Службе, экс-ведущий, в частности, приглашал на свои эфиры пророссийских "политических экспертов", многие из которых сейчас скрываются на территории России.

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