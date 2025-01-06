Прокурор просил оставить Гнездилова под стражей до 15 марта.

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который в сентябре 2024 года публично самовольно покинул свою часть.

Соответствующее решение принято Печерским районным судом Киева 6 января, информирует "Суспільне". Таким образом Гнездилов будет оставаться в СИЗО до 31 января 2025 года без права внесения залога.

Отмечается, что прокурор Николай Шелест просил суд продлить меру пресечения военному в виде содержания под стражей до 15 марта, без права внесения залога. Он заявил, что Гнездилов может скрываться от следствия и суда.

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Защитница военного Анастасия Бурковская в свою очередь просила суд смягчить меру пресечения и заменить содержание под стражей на домашний арест.

В то же время сам военнослужащий заявил в комментарии "Суспільному", что напомнил суду о согласии вернуться в воинскую часть, где, как он говорит, дали на это согласие.

"Мы сначала получили согласие на возвращение. Теперь почему-то мы получили отказ на возвращение. Такое впечатление, что суд пытаются максимально затянуть и показать: уважаемые, с вами всеми так будет", – добавил Гнездилов.

Дело Гнездилова

21 сентября 2024 года Сергей Гнездилов написал в Facebook, что самовольно покинул часть. Он отметил, что сделал это, чтобы привлечь внимание к необходимости установить четкие сроки службы для мобилизованных.

23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в средствах массовой информации открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

9 октября в Государственном бюро расследований сообщили, что Гнездилова задержали.

В 56 ОМБ назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, которые содержат признаки уголовного преступления".

11 октября Печерский суд Киева избрал меру пресечения Гнездилову в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. В суде военный заявил, что в его задержании есть "политические мотивы".

В ноябре суд продлил меру пресечения военнослужащему. Во время судебного заседания Гнездилов заявил о своей готовности вернуться в ряды украинской армии, при этом подчеркнул, что сделает это только при условии, если в Украине установят четкие сроки службы.

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