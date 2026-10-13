В Польше задержали студента из Украины: ему предъявлены жуткие обвинения

21-летнего студента подозревают в подготовке убийства случайного человека на почве расовой ненависти и в намерении принять участие в челлендже "Кровавая пятница".

В Польше 21-летнего гражданина Украины, который учился на криминолога в Люблинском католическом университете, арестовали на три месяца. Его подозревают в подготовке убийства случайного человека по мотивам расовой ненависти и намерении принять участие в интернет-челлендже "кровавая пятница". Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марчин Козак, передает Polsat News.

Расследование началось после обращения руководства Люблинского католического университета. Сотрудник учебного заведения получил тревожные сообщения от слушательниц семинарии об агрессивных и экстремистских высказываниях одного из студентов.

По данным следствия, 21-летний Ярослав Ф. во время занятий восхвалял преступления, в частности расистского характера, и выражал намерение убить случайных людей в рамках интернет-челленджа под названием "Кровавая пятница". Также он якобы пытался убедить одну из студенток присоединиться к таким действиям.

Видео дня

В ходе расследования правоохранители установили, что у мужчины было три ножа. Один он носил с собой, а еще два ножа, предназначенные для метания, хранил по месту жительства.

"Подозреваемый черпал вдохновение для совершения преступления, просматривая жестокие материалы в приложении Telegram. Предварительный анализ изъятой электронной техники (двух телефонов и ноутбука) показал, что он искал в сети материалы, связанные с пытками и причинением боли", – сообщила прокуратура.

По словам следователей, запланированное нападение удалось предотвратить благодаря оперативной реакции руководства университета и вмешательству полиции.

Студента задержали во время работы в такси

Правоохранители задержали Ярослава Ф. во время работы в качестве водителя такси. Ему предъявили обвинение в подготовке к убийству по мотивам, заслуживающим особого осуждения, а также из-за ненависти на почве расовых различий.

Подозреваемый не признал вины и дал показания, в которых поставил под сомнение выводы следствия.

Районный суд Люблин-Запад удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил взять мужчину под стражу на три месяца. За инкриминируемые ему действия ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации пресс-секретаря Люблинского католического университета Войцеха Андрусевича, задержанный учился на криминолога. После получения информации от полиции и просьбы разрешить доступ в комнату студента в общежитии ректор дал соответствующее согласие.

В университете заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами в целях обеспечения безопасности студентов.

Андрусевич также призвал не ограничиваться обвинениями, а пытаться понять проблемы молодых людей, которые могут представлять угрозу для окружающих.

В Польше фиксируются другие нападения – главные новости

Напомним, что задержание украинского студента произошло на фоне серии тревожных инцидентов в польских учебных заведениях. После ряда случаев в школах Мазовецкого воеводства полиция решила вернуть патрули в учебные заведения по всей стране.

10 октября в Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых. Две из пострадавших были несовершеннолетними. До этого в польском городе Остроленка во время нападения в комплексе профессиональных школ № 4 ранения получили девять человек. Еще раньше во время другого инцидента 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

Кроме того, в Польше растет количество нападений на украинцев на улицах, но это не массовое явление, и поэтому сейчас нет оснований призывать людей уезжать из этой страны, сказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Вас также могут заинтересовать новости: