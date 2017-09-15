На Буковине зафиксировано массовое отравление среди гостей, которые праздновали крестины
09:35, 15 сентября 2017Новости регионов
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После посещения ресторана в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района к врачам обратились десять человек с жалобами на ухудшение здоровья.
В ресторане проводится эпидемиологическое расследование / pixabay.com
В Черновицкой области десять человек отравились во время празднования крестин в ресторане.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заведующий отделом Черновицкого областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины Юрий Падурару.
По его словам, 13 сентября после посещения ресторана в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района к врачам обратились десять человек с жалобами на ухудшение здоровья. Шесть из них были госпитализированы, у всех диагноз - «гастроэнтероколит».
Из-за зафиксированных случаев отравления в ресторане проводится эпидемиологическое расследование.
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