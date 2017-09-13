На Буковине зафиксировано массовое отравление неизвестным веществом жителей с.Перебивцы

В Черновицкой области среди населения с.Перебивцы (Хотинский обл.) зафиксировано массовое отравление неизвестным веществом.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпортебслужбе, неизвестное вещество было распылень во время обработки посевов агрохимикатами при помощи малой авиации над Перебикцами.

В ведомстве отметили, что, кроме отравления людей, поражены овощи и другие растения в селе.

С симптомами отравления за медицинской помощью обратились 14 жителей села, из них 3 - дети. Предварительный диагноз: «отравление неизвестным веществом».

При проведении эпидемического расследования визуально видно на зеленых насаждениях влияние десиканта, характерные признаки повреждения выявлены на площади примерно 30-40 га посевов.

Эпидемиологическое расследование, проведение комплекса профилактических, санитарно-гигиенических мероприятий и изучения причин повреждения растений продолжается. О нарушениях, выявленных во время эпидрасследования, проинформированы правоохранительные органы.