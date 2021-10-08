Игра, нуждающаяся в революции. Обзор шутера Far Cry 6

В новой части Far Cry студия Ubisoft создала самый масштабный мир в серии, рассказала о борьбе с диктаторским режимом, а на роль главного злодея позвала звезду сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито. Однако все равно не смогла удивить. О главных плюсах и минусах новинки рассказываем в нашем обзоре.

С кем только разработчики Far Cry не заставляли бороться игроков: с пиратами, солдатами, малярией, мамонтами, диктаторами, обезумевшими сектантами – список немаленький. И вот шестая часть шутера предлагает сразиться… с диктатором. Снова…

В Far Cry 6 отправляют в карибскую страну под названием Яра – это видеоигровой аналог Кубы. Только вместо Фиделя Кастро здесь Антон Кастильо – суровый тиран в исполнении Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие"). Вместе со своим сыном Диего он держит страну в ежовых рукавицах, отправляя граждан на смертельно опасные плантации для выращивания особого табака. По словам Кастильо, на основе этого табака создается невероятно действенное лекарство от рака – "Вивиро".

Притесняемы режимом люди сбегают в подпольную организацию Либертад, чтобы вести партизанскую борьбу. Но главный герой (или героиня – пол можно выбрать в начале), Дани Рохас, не из таких. Дани хочет сбежать в Америку. Правда для этого нужна хотя бы захудалая лодка с мотором. И Клара, предводительница повстанцев, готова отдать лодку, но за небольшую помощь революционерам. А там, глядишь, Рохас втянется и примкнет к партизанскому движению.

И вот за что следует похвалить Ubisoft, придерживаясь своей традиции, они сделали секретную концовку, где именно так и можно поступить. Закончив пролог на первом острове, вам дают выбор сесть на лодку и уплыть в Штаты или примкнуть к сопротивлению. И если, невзирая на маркеры, указывающие вернуться на базу партизан, вы все же сядете в лодку, то окажетесь на пляже в Америке и увидите титры. Правда революционеры потерпят поражение. Но ведь именно побег был целью Дани. Другой мотивации у героини не было.

Даже на первом острове вы не видели каких-то новых зверств режима, кроме тех, о которых знали изначально. А ведь именно из-за них вы и хотели сбежать. Так что довольно странно было наблюдать, что решение помогать и дальше революционерам было ничем не мотивировано, кроме маркера на карте. А ведь именно с этого момента начинается основная игра – несколько десятков часов прохождения.

Все новое – это хорошо забытое старое

Яра поистине огромна. Здесь придется постепенно брать под контроль новые территории, чтобы ослабить провластный режим. А уже потом отправляться в столицу – город Эсперанса, где и находится Антон Кастильо.

Путешествовать по виртуальной тропической стране приятно. Визуальная часть в игре сделана хорошо, хоть сама графика недалеко ушла от пятой части. А вот в геймплее Ubisoft не стала придумывать велосипед. Задания в основном довольно стандартные: кому-то помочь, разыскать союзника, что-то принести или выкрасть, к примеру, обедненный уран, захватить крепость врагов, разрушить блокпост или сжечь плантацию "Вивиро". Последние три пункта – довольно частое явление в Far Cry 6. Так вы устанавливаете контроль над территориями. При этом чем больше вы захватываете, тем выше поднимается уровень соперников в регионах, где еще сильна власть Кастильо – так мир игры реагирует на изменения.

Разбавляют рутину широкие возможности главного героя. Дани может носить с собой крюк-кошку, парашют и три основных вида оружия – это могут быть автоматы, огнеметы, винтовки, гранатометы и арбалеты. Также есть дополнительные слоты под пистолет и Супрэмо. Последнее – это изобретение вашего союзника, Хуана Кортеса. Принося ему обедненный уран, вы будете получать необычные виды пушки и новые Супрэмо. К примеру, рюкзак, стреляющий ракетами или электромагнитными импульсами, и даже джетпак.

Свое снаряжение можно улучшить – сделать бронебойные патроны, навесить глушители и прицелы. Можно также раскрасить в интересный цвет и навесить различных брелоков в качестве украшений. Наряды Дани тоже разрешают менять.

Исследовать окрестности можно верхом на коне, а можно вызвать собственную машину с пулеметом на крыше, самолет или лодку. Возможность прокачать и навесить улучшения на свой транспорт также имеется. Но еще вы можете угнать технику военных. Например, выкрасть танк и устроить поистине взрывной прием солдатам Кастильо.

В бою кроме огнестрела можно задействовать зверей-помощников. Не новая механика для Far Cry. Просто новые животные. Если в предыдущей части были медведь и пума, то здесь крокодил, бойцовский петух, собака и прочие питомцы.

А теперь приготовьтесь к нововведению: в Far Cry 6 вы можете спрятать оружие в кобуру, чтобы не вызвать подозрения, проходя мимо патрулей. Но зачем? Практически с самого начала игра вываливает на вас столько пушек, что прятать их и играть по стелсу нет никакого желания. Разбираться с маленькими группами солдат не сложно, а при атаке на укрепленный форт нет смысла делать вид, что ты безоружный. К тому же враги здесь разных рангов, то есть какого-нибудь рядового вы устраните несколькими выстрелами из пистолета, а для солдат чином повыше нужно подготовить, к примеру, винтовку с бронебойными патронами или дать залп самонаводящихся ракет из Супрэмо, и достать пулемет. Хотя в целом, у любителей не поднимать тревогу будет возможность подкрадываться с мачете со спины к врагам и прятать их трупы.

Применять весь арсенал в первые часы довольно весело, но дальше ты понимаешь, что каких-то кардинальных отличий от прошлых игр серии тут минимум, и захватывать аванпосты снова и снова ради очередной небольшой порции сюжета уже не так увлекательно.

Не та революция, на которую рассчитывали

Да, мир тут потрясающий, а виды – залитые солнцем пляжи и мегаполис Эсперанса – завораживают. Но активности… Все это так или иначе мы уже видели: привет, охота и рыбалка. А некоторые аспекты Far Cry 6 и вовсе перекочевали из предыдущей части, я говорю о подсказках и маркерах на локации. Вероятней всего Ubisoft привлекла более десяти своих студий со всего мира, чтобы выпустить игру разом на максимальном количестве платформ – ПК, консоли нового и старого поколения. И это принесло свои плоды. Проблем с производительностью и уж тем более вопиющих багов замечено не было.

Но хотелось бы, чтобы компания с таким же усердием пыталась дать франшизе второе дыхание. Ведь несмотря на то, что революция есть в сюжете, в геймдизайне ее нет. Разумеется, это мое субъективное мнение. Игра действительно сделана качественно, и любители побегать и пострелять будут довольны – особенно, если пропустили пару предыдущих частей серии. Но все же, учитывая масштаб, Far Cry 6 ничем не удивляет.

Оценка УНИАН: 7

Сергей Коршунов

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